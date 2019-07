Este sería el multimillonario nuevo novio de Ariadna Gutiérrez

Sin duda Ariadna Gutiérrez es una de las ex reinas más recordadas de nuestro país, no solo por los sucesos dados durante su coronación como virreina universal, sino también por su excéntrica vida personal y sentimental.

Han pasado tres meses desde que la sincelejana rompió su compromiso de matrimonio con el Dj francés Cedric Gervais, y la ex reina nuevamente parece estar en una relación, esta vez de la mano de Alí Jassim, cuyo jefe es Sheikh Mansour Bin Zayed al-Nahyan, conocido por trabajar para Royal Arabic Family. Al parecer se trata de otro multimillonario excéntrico, conocido por estar siempre acompañado de las mejores modelos del mundo y derrochar dinero en viajes y lujos.

Según los videos publicados en redes sociales, la pareja compartió durante la fiesta de cumplaños de Cardi B, de quien el nuevo millonario es muy cercano y además de celebrar junto a ella, le regaló un bolso avalado en más de 50.000 dólares.

Ante estas evidencias los internautas y seguidores de la modelo han rumorado alrededor de su vida sentimental, la cual se ha visto enmarcada exclusivamente por dinero, viajes, lujos y multimillonarios. Una de las relaciones más recordadas es la que sostuvo durante 2017 con el empresario y artista italiano Gianluca Vacchi, reconocido por ser el millonario más famoso en redes sociales,una relación de corta duración y de cuyo fin no conocemos aún con certeza la razón.

Después de esto, el amor tocó el corazón de la de la sincelejana durante el año pasado, dando a conocer públicamente su relación con el ganador del Grammy, Cedric Gervais, llegando a tener una relación tan fuerte y estable, que a inicios de este año oficializó su compromiso de matrimonio. Sin embargo, dicho compromiso fue cancelado y aun no se conoce oficialmente la razón. Rumores apuntan a que el motivo fue precisamente la exagerada exigencia económica de la modelo, aunque esto aún no ha sido confirmado.

Durante los últimos días se ha afirmado que una de las causantes de dicho rompimiento había sido la modelo colombiana Elizabeth Loaiza, un rumor que aún no cuenta con pruebas de fondo y que la misma modelo ha desmentido públicamente. Por su parte, el francés no se ha pronunciado al respecto.

Al parecer nuestra ex virreina se ve flechada muy frecuentemente, ya que sus relaciones no duran más de 8 meses y siempre vienen acompañadas de lujos y costosos detalles. Recordemos que antes de salir con Gianlucca, quien la tomaba de la mano era el mexicano Jesse Carrasquedo, también conocido por haber estado comprometido con Mara Roldán justo antes de que Ariadna diera inicio a esta relación. En redes sociales los comentarios alrededor de su vida amorosa no paran y al parecer su vida sentimental seguirá bajo el ojo de la prensa por mucho tiempo.