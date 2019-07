Fotos en lencería de Melina Ramírez generan controversia

Por medio de una publicación en sus redes sociales Melina Ramírez quiso mostrar los últimos días que le quedan de embarazo y con una pregunta para todos sus seguidores abrió paso a todas las críticas:

“¡Ayuda! Qué debo poner en la maleta para la clínica, todo lo necesario e innecesario que se les ocurra o haya llevado ustedes… que gracias #36semanas“.

Muchos de sus fanáticos decidieron ayudarla mientras que otros decidieron criticar fuertemente su imagen:

“No me gusta esa ropa, pero a ti todo te queda divino”, “No me parece indicada esa atuendo”, “que feo atuendo y pose para una dulce espera” y “Esa ropa no es la adecuada para una embarazada”

