¿Irina Shayk se ha realizado retoques estéticos?

Al igual que le ha sucedido a muchas de sus compañeras de profesión, a Irina Shayk la persigue desde hace tiempo la sombra de la duda acerca de si su impresionante atractivo físico se debe a una genética privilegiada o al talento de un cirujano plástico. En su caso, ella siempre ha tratado de tomarse esos rumores con sentido del humor y, sobre todo, poniéndolos en perspectiva para no permitir que la afecten.

"Me lo tomo a risa porque esa es mi reacción, y punto. No es que me encante que eso sea lo que se dice de mí, pero en esta vida hay que tener sentido del humor", ha asegurado en una entrevista a Harper's Bazaar para descartar a un mismo tiempo que sus labios, por ejemplo, sean el resultado de unas oportunas infiltraciones.

Respecto a sus planes de futuro en una profesión tan obsesionada con la juventud con la suya, la estrella de las pasarelas no tiene pensado recurrir a la cirugía para combatir los estragos del paso del tiempo.

"A ver, si alguien quiere ponerse relleno en los labios porque se siente acomplejado, pues perfecto. Yo no juzgo a nadie. Siempre he tratado de promover una belleza natural porque creo que ya vivimos en un mundo demasiado obsesionado con la perfección, en el que todo el mundo desea ser perfecto. Pero yo no lo soy. A veces tengo papada. La perfección no existe", ha añadido. "Me van a salir arrugas; de hecho, ya tengo algunas. Tienes que aceptar la idea de que vas a envejecer y aceptar también tu cuerpo en todas sus etapas, y celebrarlo. En esta vida es necesario aprender que nadie es completamente perfecto".