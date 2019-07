¿Kim Kardashian se quitó una costilla para lograr su figura?

Siempre se puede confiar en las celebridades para que lleguen hasta extremos insospechados en su obsesión por conseguir el físico 'perfecto' con el que siempre habían soñado. En el caso de la estrella mexicana Thalía, por ejemplo, la leyenda urbana asegura que pasó por quirófano para que le quitaran varias costillas con el objetivo de conseguir una cintura de avispa y Kim Kardashian se ha venido enfrentando a unos rumores muy similares desde que hace más de un año diera un cambio radical a su estilo de vida gracias a la entrenadora Melissa Alcantara que ha tenido un impacto evidente en su físico.

Incluso sus amigos más cercanos como Anastasia Soare (fundadora de la compañía cosmética Anastasia Beverly Hills) no pueden evitar preguntarse en ocasiones si no habrá recurrido en secreto a un cirujano plástico para conseguir un cuerpo de infarto. Ella, por su parte, nunca ha dudado en compartir públicamente los tratamientos y retoques no invasivos a los que se somete, por lo que, de ser el caso, lo más probable es que lo reconociera abiertamente. Sin embargo, en esta ocasión su transformación parece deberse al trabajo duro en el gimnasio, como ha querido dejar claro en un vídeo compartido en la cuenta de Instagram de su amiga cuando esta última le preguntaba si se había quitado alguna costilla. "Explícame cómo es posible que estés así", le interrogó Anastasia tras verla ataviada con un ajustado vestido de color metálico que resaltaba su figura curvilínea.

Ver esta publicación en Instagram 💥 Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 13 de Jul de 2019 a las 9:02 PDT

"Sinceramente, creo que ser vegana ayuda mucho", le ha confesado ella en referencia a la dieta sin productos de origen animal que se propuso empezar a seguir hace meses, aunque solo cuando estuviera en su casa de California.