Anitta es la nueva profesora de portugués de Cardi B

El sueño de cualquier artista latino con la vista puesta en labrarse una carrera a nivel internacional pasa por grabar una canción de éxito con alguna estrella que le abra la puerta a toda una nueva base de fans. En ese sentido, Anitta cuenta con una larga lista de colaboraciones con estrellas de la talla de Becky G, Ozuna, Major Lazer, J Balvin ,Rita Ora, Pharrell Williams o la mismísima Madonna, pero no cabe duda de que encerrarse en el estudio con la rapera más mediática del momento, Cardi B, sería la guinda del pastel.

Por esa razón, resulta comprensible que en cuanto llegó a sus oídos que Cardi había mencionado en un directo de Instagram lo mucho que le gustaba su música y la ilusión que le haría que pudieran lanzar al mercado una canción juntas, se apresurara a tomarle la palabra.

"De acuerdo @iamcardib. Después de que me desmayara al escucharte decir que te encantaría trabajar conmigo, he de decir que tengo la canción perfecta para nosotras. He oído que escuchas con frecuencia funk brasileño, y ese sencillo tiene la mejor base de funk que puedas imaginar. ¡Anímate! Dime cómo puedo hacértela llegar y hagamos historia por mi país, que también te adora", le ha animado a través de un tuit.

Lo que probablemente no se esperaba es que Cardi le respondiera rápidamente estableciendo la única condición indispensable que debía cumplir: que le enseñara portugués.

"Jajajajaja eso es fácil. Conseguí enseñárselo a Madonna para nuestro sencillo", le ha prometido Anitta utilizando, de forma muy inteligente, a la reina del pop como aval y a su exitoso dueto 'Faz Gostoso'.