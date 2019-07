A$AP Rocky tendrá que permanecer en prisión preventiva una semana más

Han pasado ya más de dos semanas desde que el rapero A$AP Rocky ingresara en prisión de forma provisional para que las autoridades suecas pudieran investigar la presunta agresión que se le atribuye tanto al intérprete como a su séquito, el hipotético resultado de un altercado que habría tenido lugar en Estocolmo poco después de que la estrella del hip hop ofreciera un concierto en la ciudad.

A pesar de que en los últimos días fuentes cercanas al artista han venido denunciando las "condiciones infrahumanas" en las que se encontraría el estadounidense, de 30 años, en la celda que le habría sido proporcionada, lo que ha desencadenado una campaña en las redes sociales para que sea liberado lo antes posible, ahora un juez ha determinado que el cantante deberá permanecer al menos una semana más entre rejas mientras continúan las pesquisas a fin de neutralizar un posible "riesgo de fuga".

Hay que recordar que los abogados de A$AP Rocky se mantienen fieles a la versión de los hechos que ofreció el propio rapero un día antes de su detención y a través de las redes sociales. Según su testimonio, el cual se vio acompañado de un vídeo publicado en Instagram, su equipo y él mismo se vieron obligados a intervenir cuando divisaron a dos grupos de personas peleando en la calle poco después del recital, por lo que su único objetivo era el de parar la violencia.

Por otro lado, y al margen de los numerosos rostros conocidos que han venido exigiendo en Twitter que el vocalista sea puesto en libertad para revertir tan injusta situación, esta misma semana salía a la luz que el matrimonio formado por Kanye West y Kim Kardashian se había puesto directamente en contacto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para persuadirle de la necesidad de que tomara cartas en el asunto. Sin embargo, la fiscalía general de Suecia ha negado ahora haber recibido "comunicación" alguna desde el Despacho Oval.

"No hemos mantenido ningún tipo de comunicación con la Casa Blanca desde que tuvieran lugar los hechos", se ha limitado a asegurar un portavoz del ministerio público al diario The New York Post.