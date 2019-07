Sam Smith presenta: “How Do You Sleep?”

En “How Do You Sleep?” la característica voz de Sam se alza sobre la producción de ensueño de ILYA (para MXM Productions) antes de la explosión del bailable estribillo. El increíble vídeo está dirigido por Grant Singer y cuenta con la coreografía de Parris Goebel.

“Este año, tanto a nivel musical como personal, me siento muy libre. Me lo he pasado mejor que nunca haciendo este disco y el vídeo. Es tiempo de bailar queridos. Besos” Sam Smith.