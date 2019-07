Mariah Carey no piensa realizar el FaceApp Challenge

Como sucede cada vez que un reto se pone de moda en la esfera virtual, estos últimos días las celebridades se han lanzado en tromba a utilizar la aplicación que les permite envejecer sus fotografías e imaginar cómo les afectará el paso del tiempo para complacer a sus seguidores y, ya puestos, adelantarse a terceras personas que pudieran encargarse de realizar el #faceaapp challenge por ellos utilizando la imagen menos favorecedora posible.

Sin embargo, hay una estrella que no está dispuesta a pasar por el aro: Mariah Carey. La diva de la música ha dejado muy claro que, aunque recientemente cumpliera el #bottle cap challenge utilizando su voz en lugar de una patada para abrir una botella, ahora no piensa sumarse a este último fenómeno viral, y lo ha hecho con uno de esos tuits suyos que merecerían ser enmarcados

"No reconozco la existencia de FaceApp", ha afirmado de manera rotunda. La intérprete ha recurrido incluso a uno de los muchos memes que ha inspirado a lo largo de su carrera para terminar de respaldar su postura, con un vídeo en el que aparece diciendo: "No te veo, no te oigo, no existes para mí".

Esa actitud no sorprende demasiado en una persona que ha consagrado su vida a proyectar una imagen tan glamurosa como resulte humanamente posible incluso en las situaciones más descabelladas -nadie ha olvidado aún esa foto suya en el gimnasio con tacones- y que se niega a celebrar algo tan mundano como el hecho de cumplir un año más de vida, para en su lugar festejar 'aniversarios y acontecimientos vitales'.