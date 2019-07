Selena Gomez celebra su 27 cumpleaños en Roma

La cantante Selena Gomez se encuentra estos días en Roma para disfrutar de unas merecidas vacaciones y, sobre todo, para celebrar por todo lo alto su 27 cumpleaños en compañía de sus amigas más cercanas. Como ha revelado el portal de noticias E! News, la intérprete habría salido a cenar con sus acompañantes este lunes y optado para ello por uno de los restaurantes más cotizados del centro de la capital italiana, donde todas se dieron un gran festín.

"Selena y sus amigas se lo pasaron en grande. Degustaron una amplia selección de delicias tales como tagliatelle con langosta, pasta con salsa de vodka y varias ensaladas", ha explicado un informante al citado medio para subrayar, a continuación, la falta de algunos elementos representativos de toda fiesta de cumpleaños.

"Estuvieron charlando animadamente durante horas y no pararon de reír. Disfrutaron de postres tan refrescantes como helados y tiramisú, pero no hubo ni rastro de tarta, velas o tarjetas de felicitación", ha añadido la misma fuente.

No resulta sorprendente que la artista, quien ha pasado dos años francamente duros debido a sus problemas de salud, se haya vuelto a refugiar en su núcleo duro de amistades durante estos días de descanso en Europa, teniendo en cuenta que hace poco acreditaba a sus tres mejores amigas como las responsables de que "siga viva".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 2 May, 2019 a las 10:32 PDT

"He vivido de todo en estos últimos años y por eso creo que tener amistades saludables es extremadamente importante. No exagero cuando digo que mis mejores amigas me han salvado la vida en múltiples situaciones, lo digo en serio. Mis tres mejores amigas son personas maravillosas, que me apoyan y me levantan en los momentos más bajos", se sinceraba la estrella del pop, quien hace dos años se sometió a un transplante de riñón gracias a la generosa donación de su "hermana" Francia Raisa, en una conversación reciente.