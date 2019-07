A esta famoso le prohibieron la entrada al cumpleaños de Jennifer Lopez

El presentador y productor Ryan Seacrest es una de las figuras más poderosas de la pequeña pantalla estadounidense y una de esas personas a las que todo el mundo conoce dentro del mundo del entretenimiento.

Pese a su inmensa fama, este miércoles vivió una situación a la que hacía mucho tiempo que no se enfrentaba: que le denegaran el acceso a una fiesta repleta de estrellas. Se trataba de la celebración que Jennifer Lopez había organizado en Miami con motivo de su 50 cumpleaños y, en vista de que la diva del Bronx le había invitado personalmente, él decidió volar hasta allí aunque fuera solo para unas pocas horas, ya que a la mañana siguiente debía grabar su programa de televisión junto a Kelly Ripa en Nueva York.

Ver esta publicación en Instagram Post-Fourth sweat Una publicación compartida por Ryan Seacrest (@ryanseacrest) el 5 de Jul de 2019 a las 4:49 PDT

"Me presenté en la puerta muy orgulloso, sonriendo... pensando que como era un poco más tarde de las siete, que es cuando empezaba todo, ya llegaba tarde y que ella se alegraría mucho de verme porque había viajado expresamente desde Nueva York para la ocasión. Llegué al primer sitio de la fila y el hombre que controlaba el acceso me dijo: 'No estás en la lista'. ¡Lo digo totalmente en serio! Intenté razonar con él diciéndole que claramente se trataba de un error, que Jennifer me conocía y hasta hice que me mostrara la lista: había un Ryan T y un Ryan Z, pero ni rastro de Ryan Seacrest", desveló él al día siguiente en el espacio 'Live With Kelly and Ryan'.

Llegado ese punto, lo lógico hubiese sido que el portero hiciera la vista gorda y le dejara pasar en vista de que incluso él le había reconocido y sabía que había trabajado con JLo en el concurso 'American Idol', pero ese no fue el caso. Al presentador le tocó esperar en la puerta hasta que alguien del equipo de la cantante realizó una llamada telefónica y obtuvo la confirmación de que Ryan podía acceder al interior del recinto. Jennifer tuvo al menos el bonito detalle de sentarle en la mesa principal junto a su prometido, Alex Rodriguez, y ella, lo que sin duda contribuiría a quitarle el mal sabor de boca que le había dejado el inicio de la velada.