Triste perdida para Jennifer Aniston y Justin Theroux

La adorada perrita que compartían Jennifer Aniston y Justin Theroux durante su extinto matrimonio de dos años, un bello ejemplar de pastor blanco suizo llamado Dolly, murió el pasado fin de semana acompañada por "toda su familia", como ha informado el propio intérprete en su cuenta de Instagram al tiempo que publicaba varias imágenes del funeral que se celebró ayer domingo en honor del animal, en el que también se encontraba la antigua protagonista de la serie 'Friends'.

"Esta tarde, durante el atardecer y después de una lucha heroica... Nuestro más leal miembro de la familia y protectora, Dolly A., dejó su espada y su escudo. Estuvo rodeada de toda su familia", ha escrito el intérprete estadounidense en su espacio personal antes de compartir un emotivo poema sobre la fidelidad de los compañeros caninos.

"El único que nunca deserta, el que nunca se muestra desagradecido... es el perro -leal y verdadero, hasta en la muerte (George Vest). Descansa en paz, Dolly", ha añadido en la misma publicación, en la que destaca, entre todas las fotografías compartidas, una en la que aparecen las manos entrelazadas de la expareja sobre el cuerpo sin vida de su añorada mascota.

Teniendo en cuenta que no cuenta con un espacio propio en las redes sociales, resulta comprensible que la popular actriz no se haya pronunciado públicamente sobre tan dramática pérdida. Sin embargo, en la esfera virtual ya circulan numerosas instantáneas de la intérprete californiana posando sonriente junto a su querida mascota, la cual recibió su nombre nada menos que de una de las cantantes preferidas de la artista, Dolly Parton.

"Me llamó mucho la atención cuando [Jennifer] me dijo: 'He llamado a mi perra Dolly por ti'. En ese momento me quedé pensando: 'Oh, igual la he ofendido de alguna forma'. Otro día fui a cenar a su casa y le dije: 'Quiero conocer a Dolly'. Conocí a la perrita y luego hubo algún que otro momento incómodo delante de otros invitados, porque Jennifer le decía cosas como: 'Dolly, no te hagas pipí en el sofá'. Pero me parece muy adorable que le pusiera mi nombre a la perrita", explicaba la propia Dolly Parton en una entrevista reciente.