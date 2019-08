Vive Lollapalooza con LOS40

Con J Balvin como headliner, la presentación de Rosalía y mucho más, Lollapalooza Chicago promete brindar una de las mejores ediciones. LOS40 está presente en este festival con nuestro enviado: Roberto Cardona.

Lollapalooza Chicago es uno de los mejores festivales del mundo y se lleva a cabo en el Grant Park de esta ciudad. Además del talento latino que este año se presentará también estarán Twenty One Pilots, The Strokes, Flume, The Chainsmokers, 21 Savage entre otros.

No te despegues de @los40colombia, tendremos entrevistas exclusivas y mucho más.