¡No puede ser! Aseguran que este obrero es el doble de Brad Pitt

Este obrero británico cuenta que no existe lugar donde la gente no le pida fotos gracias a su parecido con el actor Brad Pitt. Nathan Meads tiene 33 años y desde hace un tiempo miles de personas lo confunden con el ex de Angelina Jolie.

“No puedo ir a ningún lado. No puedo ir a las tiendas porque ves a los fans detrás del mostrador empujándose unos a otros, pensando que soy Brad Pitt”.

El hombre cuenta que gracias a su parecido con Brad tiene una relación estable con una mujer que conoció en las redes sociales. Aquí tenemos fotos del obrero que consideran el doble de Brad Pitt.