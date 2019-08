¡Misterio resuelto! Por esta razón el presentador de Sábados Felices usa gafas oscuras siempre

“El Gato” es uno de los presentadores colombianos más importantes y muchos televidentes de nuestro país lo conocen gracias al programa “Sábados Felices”. Para el programa “Se dice de mí” Humberto Rodríguez habló de su familiar, aclaró algunos secretos personales y nos dijo la verdadera razón por la que usa gafas oscuras.

Muchos televidentes se preguntaban la razón por la que “El Gato” usaba gafas oscuras para presentar en “Sábados Felices” y al parecer todo se trata de un problema de salud del presentador:

“Desde hace muchos años me dijeron que sufro de fotofobia, es decir, hipersensibilidad a la luz. Trabajar en televisión es trabajar frente a luces, no voy a salir con gafas oscuras, aunque muchas veces lo he hecho”

