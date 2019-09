“Los sueños si se hacen realidad” Dice Maluma después de comprarse este juguetico

Con un sentido video y un texto donde el cantante paisa asegura que sus inicios no fueron para nada sencillos, Maluma decidió mostrarle a sus seguidores su nueva adquisición. Se trata de un lujoso avión privado que estará transportando al artista por todo el mundo.

Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado... Pues parceros ahora si que vamos llegar lejos!!! BIENVENIDOS A “ROYALTY AIR” con este 🛩 tocamos la Luna. Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que LOS SUEÑOS SI SE HACEN REALIDAD!!

Así fue como Maluma decidió contar en sus redes sociales que su nueva compra es un avión privado. Un gusto que casi nadie se puede dar, pero que el cantante gracias a la música ha logrado tener. Este es el nuevo juguete de Maluma: