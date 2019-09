Juanes estrena su nuevo sencillo junto a Sebastián Yatra

La superestrella del rock latino de fama mundial Juanes lanza un nuevo sencillo “Bonita”, en colaboración con Sebastián Yatra. La canción no sólo revelará otro enérgico capítulo en el trabajo reciente de Juanes, combinando su distintivo sonido de guitarra con ritmos folklóricos colombianos, sino que también junta a dos de los mejores cantautores colombianos de hoy en una canción por primera vez.

“Bonita es una canción muy alegre y explosiva. Una dedicación para todas las mujeres del Universo. Me siento muy honrado de estar acompañado de mi paisano Yatra en esta canción. De Colombia para el mundo papá!”- Juanes

“Cantar junto a Juanes es un privilegio. Nunca olvidaré cuando me recibió en su casa en Los Angeles hace años, antes de lanzar mi carrera, me dio consejos y motivación. Hoy voy a cantar con el y aun no lo puedo creer. Gracias Juanes nuevamente por la oportunidad!”- Sebastián Yatra



Aclamado por Fader por traer ‘un nuevo cool” a las baladas latinas, Sebastián Yatra es un joven talento colombiano con un ascenso meteórico, y frecuentemente ha hablado de la gran influencia de su compatriota y ganador de 25 premios Grammy / Latin Grammy. Ahora con la canción “Bonita”, inspirada en el vallenato, para Sebastián Yatra se cumple el sueño de grabar una canción con Juanes, quien ha tenido una carrera que se extiende desde el poderoso rock latino hasta las baladas atemporales que se han convertido en himnos icónicos del pop latino.