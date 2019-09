La terrible enfermedad de Kim Kardashian que no tiene cura

Durante la retransmisión de la nueva temporada del reality “Keepin’ Up With The Kardashians”, se conoció que Kim dio positivo en lupus, después de realizarse un test de anticuerpos que para desgracia de la millonaria dio positivo.

Según contó la famosa, desde hace algún tiempo estaba sufriendo de síntomas relacionados con la artritis. Junto a su hermana Kylie Jenner, la esposa de Kanye, confesó que estaba experimentando hinchazón en las articulaciones, fatigas y dolores de cabeza.

"Definitivamente es una sensación diferente a cualquier dolor que haya tenido antes. Siento esto en mis huesos. Está empezando a preocuparme realmente"

Como era de esperarse la importante empresaria se derrumbó en lágrimas y ahora la noticia se encuentra en todos los portales.