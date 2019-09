Ya es oficial: Liam Payne tiene nueva novia

La relación de Liam Payne con la modelo Maya Henry se puede dar ya por confirmada. La primera pista de que lo suyo era algo más que un romance pasajero llegó el pasado mes de agosto, cuando se dejaron fotografiar con total naturalidad paseando de la mano por el barrio londinense de Mayfair, y hace unos días quedó claro que lo suyo iba muy en serio en vista de que el cantante quiso hacer las presentaciones oficiales entre su chica y su madre, Karen, durante una cena reciente.

Según los medios británicos, el antiguo componente de One Direction lleva meses viendo discretamente a la joven de 19 años, pero no había querido prodigarse demasiado en público por respeto a su ex Cheryl, con quien anunció su ruptura el pasado verano tras más de dos años juntos y un hijo en común.

Sin embargo, esa discreción ha quedado atrás ahora que ha pasado un tiempo prudencial desde que Liam y Maya coincidieran el año pasado en una cena organizada en Tremezzo por Dolce & Gabbana y saltaran chispas entre ellos; según varios testigos presenciales, los dos acabaron la velada besándose apasionadamente sin importarles que alguien pudiera verles.

Ver esta publicación en Instagram 👼🏻 Una publicación compartida por Maya (@maya_henry) el 9 de Sep de 2019 a las 9:16 PDT

El último paso que les quedaba por dar era 'oficializar' su noviazgo en la esfera virtual y él se ha ocupado ahora de hacerlo comentando la última fotografía que su novia ha compartido en Instagram, en la que aparece posando con un vestido de tirantes muy sexy, para asegurarle: "Estás perfecta"