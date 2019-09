¿Por qué el nuevo novio de Lina Tejeiro no publica fotos con ella?

Un usuario de Instagram le comentó a Lina Tejeiro que "estaba esperando" una foto de los dos en las cuentas de Norman Capuozzo. La actriz respondió con un mensaje extenso que fue apoyado por sus seguidores.

“No todos demostramos el amor en público, son temas de personalidad y tampoco alimento un amor basado en redes sociales" comentó Lina. "A mí me basta con su manera de tratarme y como me hace sentir, con lo que me demuestra en privado" agregó.

Esto respondió Lina Tejeiro al no publicar su novio fotos con ella. pic.twitter.com/GCxYx8MSlB — Chismes Colombia (@ChismesCol) September 11, 2019

Norman Capuozzo es el nuevo novio de Lina Tejeiro. La actriz ha presumido su amor y lo feliz que está en su cuenta de Instagram.