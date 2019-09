Netflix anunció la cancelación de la serie “Dark”

La plataforma Netflix sigue cancelando varias de sus series y en esta ocasión le tocó a la reconocida serie alemana “Dark”. En total son 11 series originales de la plataforma que no se seguirán produciendo.

"Dark", "Lucifer", "Designated survivor", "Tuca & Bertie", "13 Reasons Why", "Chambers", "Travelers", "Friends From College", "Fuller House", "She's Gotta Have It", "The Ranch", "The Rain", "Trinckets" "Jessica Jones" y "The Punisher"

Según información estos contenidos se quedaron sin recursos por parte de las productoras. Sin duda este es un duro golpe para los seguidores de “Dark” ya que la última temporada dejó a muchos con ganas de ver lo que pasaba con los protagonistas. Sin embargo el filme tendrá 8 capítulos que cerrara dicha historia.