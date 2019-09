“No sé si quiero vivir”: María Antonieta de las Nieves después de la muerte de su esposo

María Antonieta de Las Nieves no está pasando por un buen momento en su vida, hace pocos días el hombre que fue su amor durante varios años, murió a la edad de 85 años y dejó al parecer muy triste y dolida a la actriz mexicana.

Durante una entrevista “La Chilindrina” aseguró:

“No sé qué más puedo hacer y no quiero decirles nada más. Tengo que pensar muy bien qué es lo que voy a hacer. Para qué voy a vivir, si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo, si me voy al extranjero o no me voy al extranjero”

Después de estas triste declaraciones muchos quedaron sorprendidos por las palabras de la mujer, mientras que otros entienden el dolor que está pasando la ex actriz de “El Chavo del 8”.