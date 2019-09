Enfermera murió mientras llegaba al altar en su matrimonio

Jessica era una enfermera de 30 años. La joven falleció para desgracia de muchos, el día de su boda, justo antes de llegar al altar a cumplirle la cita a su pareja. El momento se vivó en una iglesia de Sao Paulo, donde Guedes estaba a punto de ingresar a su casamiento, pero justo antes se desmayó sin ningún motivo.

La mujer fue llevada rápidamente al hospital, donde fue diagnosticada con muerte cerebral, sufriendo una hemorragia interna. Por esta razón tuvieron que remover el útero de la enfermera y realizarle una cesárea de emergencia.

“Estaba atendiendo controles prenatales, no tenía presión alta y estaba en buena forma. Hacía ejercicio y comía saludablemente… No puedo creer que esto haya pasado. Me siento como en una película triste y lloro, lloro, lloro…pero en la película usted sale del teatro y se acabó. Aquí, la película nunca termina y el sufrimiento no acaba"

Dijeron los familiares y viudo de Jessica.