JLo y Shakira se presentarán en espectáculo del Super Bowl

NUEVA YORK (AP) — Jennifer López y Shakira subirán la temperatura al espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl de 2020.

La NFL, Pepsi y Roc Nation anunciaron el jueves que las superestrellas, quienes han desarrollado su carrera en inglés y español, se presentarán el 2 de febrero de 2020 en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida.

López y Shakira publicaron una fotografía de ellas juntas en sus redes sociales para anunciar la noticia. “Vamos a ver el mundo en (llamas)” escribió López con emojis de fuego.

Shakira agregó: “No puede haber algo más grande que esto. Estoy tan emocionada por estar en ese #SuperBowlLIV”.

Ambas han tenido éxitos desde la década de 1990 con múltiples canciones y álbumes.

López debutó en 1999 y llegó a la cima de la lista Billboard Hot 100 con canciones como "If You Had My Love", ''All I Have" y los remixes de "I'm Real"y "Ain't It Funny". Recientemente terminó una gira para celebrar su cumpleaños 50 y su más reciente película "Hustlers" ha sido un éxito en taquilla que incluso ha generado expectativas de un posible Oscar.

Shakira lanzó su primer álbum en 1991 y comenzó a cantar en inglés una década después con “Laundry Service" de 2001, que incluía "Whenever, Wherever" y "Underneath Your Clothes". La cantante llegó a la cima de la lista Hot 100 con su himno con Wyclef Jean "Hips Don't Lie". Shakira ha ganado 11 Latin Grammy y tres Grammy.

“Estas dos reconocidas artistas establecerán un nuevo precedente para lo que se puede convertir este espectáculo y confiamos en que será una presentación increíble que quedará grabada en la memoria”, dijo Todd Kaplan, vicepresidente de mercadotecnia de Pepsi en un comunicado.

La empresa Roc Nation de Jay-Z coproducirá el espectáculo de medio tiempo. El partido y el espectáculo se transmitirán por Fox en Estados Unidos y en 180 países más.