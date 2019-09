Louis Tomlinson habló por primera vez de la muerte de su madre y de su hermana

A diferencia de sus antiguos compañeros de One Direction, que arrancaron sus carreras en solitario relativamente rápido tras anunciarse en 2015 que la banda se separaba en lo que se definió como "un descanso indefinido", Louis Tomlinson se ha tomado su tiempo para preparar su primer disco, que se espera que vea la luz en unos meses, y hasta ahora solo ha lanzado media docena de sencillos, contando sus colaboraciones con otros artistas.

Su ritmo de trabajo se ha visto afectado evidentemente por el fallecimiento de su madre Johannah en diciembre de 2016 a causa de una forma de leucemia muy agresiva que le diagnosticaron ese mismo año y la muerte de su hermana Félicité el pasado marzo por una sobredosis accidental. Según explica el intérprete en una nueva entrevista al periódico The Guardian, la primera en que ha respondido con algo más que monosílabos o generalidades a las preguntas sobre un tema tan delicado, tras perder a su madre se sintió incapaz de componer una canción que no le pareciera "patética" hasta que dos años más tarde le presentaron un esbozo de su single 'Two of Us', cuyo proceso de grabación acabaría convirtiéndose en una forma de superar el dolor que había afectado hasta entonces a su proceso creativo.

"Sé que suena estúpido, pero toda esa oscuridad que he afrontado me ha dado fuerzas en todos los demás aspectos de mi vida, porque es lo peor que me va a suceder nunca. Hace que en comparación todo lo demás resulte, no menos importante o más fácil, pero sí te ayuda a poner las cosas en perspectiva", confiesa el intérprete, que asegura que su base de fans ha resultado crucial en estos últimos y difíciles tiempos.

"Estoy seguro de que todos los artistas dicen lo mismo, pero yo lo creo realmente", apunta. "Recuerdo con total claridad que el apoyo que recibí tras perder a mi madre fue brutal".

Ver esta publicación en Instagram Family ❤️ Una publicación compartida por Félicité Tomlinson (@felicitegrace) el 30 de Dic de 2018 a las 4:30 PST

Como el mayor de siete hermanos, Louis sabe que no puede permitirse el lujo de quedarse "sentado sintiendo pena" de sí mismo, y su personalidad optimista (en sus propias palabras, él siempre ve el vaso medio lleno) le ha ayudado a seguir adelante: "Yo ya he tocado fondo y tengo la impresión de que nada va a resultar tan duro o importante como eso, da igual lo que suceda con mi carrera profesional. Es extraño, pero he conseguido hacerme más fuerte a raíz de algo tan terrible", añade antes de concluir aclarando que no quiere que nadie se compadezca de él. "Yo no me veo así. De alguna manera, todo esto no ha hecho más que insuflarme energía".