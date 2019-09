Marbelle en el ojo del huracán por decirle a usuario de Twitter “mico asqueroso”

Christian Duvani es un usuario de Twitter que hace pocas horas público por medio de su cuenta, un mensaje que le escribió la reconocida cantante Marbelle, donde la mujer lo señala de “mico asqueroso”.

“Y usted se nota que es un pobre guevon inservible… Vaya coma banano mico asqueroso”.

Al parecer el tuitero desató la rabia de la intérprete, después de escribirle “ignorante” como respuesta a una de sus publicaciones. El joven publicó lo siguiente después de recibir el insulto, en su cuenta de twitter:

“En el día de hoy la señorita @Marbelle30 me escribió esto, cómo me encantaría que esto se supiera que ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia”

En el día de hoy la señorita @Marbelle30 me escribio esto, cómo me encantaría que esto se supiera que ella me dice mico por el hecho de que soy negro, muy mal de usted, se evidencia la ignorancia y el racismo que hay en Colombia @MarioRobertoP @petrogustavo @GustavoBolivar pic.twitter.com/nNnadS1Dxf — Chris Fary (@christianDuvani) September 24, 2019

¿Qué opinas? ¿Se pasó la cantante?