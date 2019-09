"Y la esposa de Piqué" el polémico comentario de Ana Jurka

Recientemente se confirmó la participación de JLo y Shakira en el show de medio tiempo el Super Bowl 2019 y Ana Jurka, conductora de Telemundo Sports, está en el ojo del huracán por la forma en como se refirió a la cantante colombiana.

"#JLo y la esposa de Piqué, Shakira para el halftime show del #SuperBowl . ¡Yo amo a J Lo! ¿Qué les parece?" escribió la presentadora.

En instantes llegaron las críticas, pues Ana Jurka ignoró toda la trayectoria musical de Shakira, quien cuenta con más de 400 premios, entre esos 11 Grammys Latino y 3 premios Grammy; Piqué llegó a la vida de la cantante en el 2011.

Para muchos usuarios el comentario fue machista. Jurka se pronunció en su cuenta de Instagram. En un vídeo de diez minutos aseguró que para el público de ella es más relevante lo que hace Piqué y no lo que hace Shakira; además contó que ser esposo de alguien no es ningún insulto y no quiso ofender.

Esta fue su explicación: