Valerie Domínguez demostró que tiene buena retaguardia

Desde que inició la nueva temporada de “Yo Me Llamo”, Valerie Domínguez volvió a generar revuelo con su impresionante físico y sus cuervas de infarto. Por medio de su cuenta de Instagram, la modelo ha dejado ver sus rutinas de ejercicio y una que otra foto donde su trasero es protagonista.

Como es de esperarse, miles de seguidores no paran de halagar a la modelo en sus publicaciones y una en particular fue la que se llevó todos los comentarios, en la imagen Valerie luce un hilo dental que deja ver sus glúteos. Gracias a esta imagen muchos de sus seguidores ratificaron que Domínguez de flaca y plana no tiene nada. En la galería superior tenemos las fotografías.