Shakira estaría interesada en hacer un remix de 'Tutu'

Shakira parece estar muy interesada en hacer un remix de 'Tutu'. El pasado fin de semana la cantante publicó un vídeo donde cantaba la canción a capela. "No me puedo sacar esta canción de la cabeza" comentó la barranquillera. "Mi corazón sigue sin poder creerlo" aseguró Camilo en su cuenta de Twitter tras ver el vídeo.

Si le dijeran al Camilo de 7 años que cantaba “Inevitable” en el patio de su casa en Montería que Shakira va a subir un video cantando su canción casi 20 años después... no les creería.

Mi corazón sigue sin poder creerlo. https://t.co/Fkegpga26g — Camilo (@CamiloMusica) October 6, 2019

Al parecer todo no quedó ahí. Shakira también publicó el vídeo en su cuenta de Instagram y Camilo no dudó en comentar. "Esto tiene que ser mentira" escribió el cantante, a lo que la intérprete de 'Inevitable' contestó: "¿Me dejas hacerle un remix?" y él no demoró en contestar diciendo "Es tuya. Haz lo que tú quieras"

Los seguidores de Shakira no dudaron en emocionarse. Además, Prince Royce también comentó que no se puede sacar esta canción de la cabeza. 'Tutu', interpretada por Camilo y Pedro Capó, está nominada a 'Mejor colaboración' en los Urban Music Awards. Por su lado, Camilo está nominado a 'Mejor Nuevo Artista'. Puedes votar por ellos haciendo clic acá.