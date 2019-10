Kim Kardashian bautizó a tres de sus hijos en Armenia

Así lo confirmó E! News en su portal. Según la noticia, Saint, Chicago y Psalm West fueron bautizados en una ceremonia llevada a cabo en la catedral Echmiadzin ubicado en la ciudad de Ereván, Armenia; país ubicado en entre Europa Oriental y Asia Occidental.

Según una fuente de E! News, Kim estaría grabando para Keeping Up With The Kardashians y su plan siempre fue bautizar a sus hijos en Armenia con el fin de rendirle un homenaje a su padre y su herencia cultural. En redes sociales se filtraron algunas fotos y vídeos de los momentos previos a la ceremonia.

