Es oficial: pronto saldrá 'Tutu Remix' con Shakira

Después de muchos rumores, Shakira ha hecho oficial que 'Tutu' tendrá una nueva versión y que Camilo "la dejó" hacerle un remix. "Ustedes lo pidieron y lo que quieren de mi, lo tienen así que este martes 15 de Octubre a medianoche... Tutu el Remix!" escribió en su cuenta de Twitter.

Ustedes lo pidieron y lo que quieren de mi, lo tienen así que este martes 15 de Octubre a medianoche... Tutu el Remix! https://t.co/u6HptlYxwy pic.twitter.com/jzV9svw6hB — Shakira (@shakira) October 13, 2019

Camilo, por su parte, no pudo ocultar la emoción de haber grabado con Shakira y escribió "Que nadie me pellizque, por si las moscas... no vaya a ser que esté soñando". Pedro Capó también se mostró emocionado con esta unión

"Que felicidad de colaborar con grandes talentos como Shakira y mi helma’ Camilo. Como diría un buen amigo... “la manada siempre se junta.”!" expresó Pedro Capó. Tutu Remix estará disponible el próximo martes 15 de octubre a media noche.

'Tutu', interpretada por Camilo y Pedro Capó, está nominada a 'Mejor colaboración' en los Urban Music Awards. Por su lado, Camilo está nominado a 'Mejor Nuevo Artista'. Puedes votar por ellos haciendo clic acá.