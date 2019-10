Kylie Jenner quiere tener más hijos

Antes incluso de que iniciara una relación sentimental con el rapero Travis Scott, su ahora ex, Kylie Jenner ya había asegurado en un sinfín de ocasiones que quería ser una madre joven y, de hecho, pudo acumular cierta experiencia en ese sentido cuidando del hijo pequeño de su novio de la adolescencia, Tyga.

Ahora la empresaria -que cumplió su sueño de debutar en la maternidad en febrero del año pasado- vuelve a estar soltera tras confirmarse su ruptura con el padre de su pequeña Stormi, pero eso no ha afectado a sus planes de tener algún día una prole numerosa.

"Me muero de ganas de tener más bebés, pero aún no estoy preparada", ha confesado a través de las Stories de su Instagram durante un encuentro con sus seguidores en el que ha desvelado que incluso sabe qué nombre elegiría si tuviera otra niña: Rose.

Por suerte, a la joven aún le queda bastante tiempo antes de alcanzar la fecha límite que se fijó hace tiempo como plazo límite para terminar de formar su familia.

Ver esta publicación en Instagram amore mio 🦋 Una publicación compartida por Kylie ✨ (@kyliejenner) el 12 de Ago de 2019 a las 3:48 PDT

"No quiero empezar a tener niños cuando haya cumplido los 30. No sé, no creo en esperar. Mis hermanas también decían lo mismo: Kim en concreto quería al menos dos antes de los 30. Siempre repetía lo mismo, y mira qué le pasó. Y yo creo que 30 sería demasiado tarde", aseguraba al portal E! News en referencia a sus dos hermanas mayores, que no dieron la bienvenida a sus primeros retoños hasta después de entrar en la treintena.