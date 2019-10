Katy Perry recorre una carretera en forma de corazón en 'Harleys in Hawaii'

Con una estética hippie y retro, con toques de sesenteros, Katy Perry nos presenta 'Harleys in Hawaii', un nuevo sencillo cuyo vídeo rompe con el estilo que nos tenía acostumbrados. Perry interpreta a una motera que recorre una carretera en forma de corazón mientras tiene momentos calientes con su pareja.

“Harleys in Hawaii”, “Small Talk” y su éxito certificado en oro, “Never Really Over”, respaldan el comentario de Billboard donde aseguraron que el renacimiento de Katy Perry está aquí, “es innegable y espectacular… Perry está haciendo su música más emocionante en años y en periodo de unos cuantos meses; ha cambiado completamente las expectativas para su próximo proyecto entre los adictos al pop ".