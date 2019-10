Dwayne Johnson reveló su peso real

Un físico tan impresionante como el de Dwayne Johnson no se consigue sin invertir una cantidad considerable de constancia y esfuerzo. De hecho, el actor es famoso por no viajar a ninguna parte sin las 18 toneladas de aparatos y pesas que conforman su gimnasio 'portátil' (bautizado como 'Iron Paradise') y que se ha llevado a la ciudad de Vancouver o a la jungla de Hawái.

Esta semana la estrella de Hollywood ha compartido una publicación muy personal en su cuenta de Instagram en la que muestra cómo arranca para él un día cualquiera.

"Quiero daros un poco de motivación de cara al lunes, porque sé que os estáis preparando para arrancar la semana. Siempre que puedo me gusta venir al gimnasio antes de que salga el sol; me ayuda a conquistar el resto de la jornada. Incluso la locura requiere de cierto método", explica al comienzo de la grabación, en la que desvela alguno de los secretos que le ayudan a no procrastinar más de la cuenta.

Uno de ellos, por ejemplo, pasa por asegurarse la noche anterior de que todo lo que necesitará al día siguiente (como su sudadera favorita, su cinturón lumbar o la mezcla del batido que consume mientras se ejercita) esté preparado.

Otro ritual que nunca se salta consiste en pesarse religiosamente cada mañana, y esa es precisamente la parte del vídeo que ha generado una mayor curiosidad entre sus seguidores. Según ha bromeado él mismo, ahora mismo supera ligeramente los 120 kilos de puro músculo y sensualidad, que para algo fue nombrado el hombre más sexy del mundo por la revista People en 2016.