Anuel AA fue el gran ganador de los Latin AMAs

El cantante recibió cinco premios que incluyeron artista del año, álbum del año y artista masculino favorito:

“Me he caído un millón de veces y me he levantado un millón de veces”, expresó Anuel AA al recibir el máximo premio de la noche, a artista del año. “Sin ustedes no soy nadie”, agregó al agradecerle a su familia y sus seguidores.

El cantante puertorriqueño, cuyos éxitos más recientes incluyen “China”, “Adicto” y “Secreto”, también obtuvo los premios al artista favorito urbano y al álbum favorito urbano, por “Real hasta la muerte”.