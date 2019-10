Nicki Minaj se casará muy pronto

El pasado verano Nicki Minaj confirmó que había iniciado los trámites para casarse con su antiguo novio de la adolescencia, Kenneth Petty, y poner así el broche de oro a una historia de amor que retomaron a finales del año pasado en medio de cierta polémica debido al historial delictivo de su futuro marido, que cumplió una condena de siete años y aparece en el registro de agresores sexuales del estado de Nueva York.

Los futuros novios ya han solicitado la licencia matrimonial necesaria para pasar por el altar, que además tuvieron que renovar en agosto porque ninguno de ellos pudo ir a recoger en persona el documento oficial y en consecuencia acabó caducando. A partir de ese momento tenían 80 días para darle uso y ella misma ha reconocido que podría convertirse en una mujer casada en un futuro muy, muy cercano.

"Ya tenemos el papeleo, pero quiero que oficie la ceremonia una pastora en concreto y resulta que está disponible a partir de hoy mismo. Me ha dicho que solo tiene libre la próxima semana, así que podríamos casarnos en algún momento de esos sietes días", ha desvelado al portal E! News.

Por lo que ha dado a entender, su enlace no será un acontecimiento por todo lo alto y, de hecho, ni siquiera se plantea lucir un atuendo de novia tradicional.

"No vamos a hacer nada de eso. Es demasiado. No puedo, de ninguna manera. Tardaría demasiado en planearlo todo, y no es algo que se me dé bien. Procrastino demasiado, así que tardaría dos años en tenerlo todo listo", ha admitido.