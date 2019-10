Sarah Connor tomó testosterona para hacer su papel en “Terminator”

Aunque en un principio sus médicos le recomendaron que optara por una serie de hormonas a fin de ganar la suficiente masa muscular que requería su regreso al universo 'Terminator', lo cierto es que la actriz Linda Hamilton, quien ha retomado su inolvidable papel de Sarah Connor a sus 63 años y de cara al inminente estreno de la cinta 'Dark Fate', ha revelado ahora que finalmente se decantó por unos suplementos de testosterona de los que, a toro pasado, parece arrepentirse ligeramente.

"Mi presión arterial se puso por las nubes, empecé a enfadarme con muchísima facilidad y la verdad es que no entendía por qué... Legué a tener un comportamiento explosivo. Resulta que soy una persona más sensible de que lo que pensaba en un primer momento, y esas pastillas no le sentaban nada bien a mi organismo", ha explicado la incombustible intérprete al diario británico Daily Mail.