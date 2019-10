Selena Gomez nos sorprende de nuevo con "Look At Her Now"

Selena Gomez sorprendió a sus fans hoy lanzando "Look At Her Now", una canción alegre muy animada hablando sobre la perseverancia. "Look At Her Now" está ya disponible en todas las plataformas digitales a través de Interscope Records. Selena co-escribió la canción junto a Julia Michaels, Justin Tranter e Ian Kirkpatrick ("Bad Liar"). "Sentí que lanzar estas dos canciones a la par completa la historia de cómo uno puede crecer sin importar los desafíos que la vida traiga. Apagar el ruido y vivir tu vida según tus propios términos".

Para el video, el cual cuenta con una grandiosa coreografía, Gomez volvió a reunirse con la aclamada directora Sophie Muller. Al igual que su video anterior ("Lose You To Love Me"), el video de "Look At Her Now" fue filmado completamente en el nuevo iPhone 11 Pro.

Ayer, Selena Gomez estrenó la poderosa balada "Lose You To Love Me". Gomez co-escribió la canción con los colaboradores de tiempo atrás, Julia Michaels y Justin Tranter, así como Mattias Larsson y Robin Fredriksson con producción adicional de FINNEAS.