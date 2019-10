Fanáticos de Lady Gaga preocupados por el estado de la cantante

La cantante Lady Gaga ha publicado hace unas horas un tuit que tiene a sus seguidores muy confundidos debido a su tono pesimista: "Fame Is Prison", que se traduce al español como "La fama es una prisión".

A falta de contexto, una parte de sus fans se ha apresurado a enviarle mensajes de apoyo y ánimo tras llegar a la conclusión de que la artista debería de estar atravesando un bache emocional agravado por las lesiones de la brutal caída que sufrió en su último concierto en Las Vegas y el final de su romance con uno de los ingenieros de sonido de su equipo, que dio a conocer a través de su cuenta de Instagram al definirse a sí misma como 'una chica soltera'.

Sin embargo, cierto sector de los 'monsters' (como se conoce a sus admiradores) sospecha que podría tratarse de alguna referencia o pista acerca de su próximo trabajo musical. Por el momento, su ídolo solo les ha tomado el pelo al respecto asegurando, por ejemplo, que uno de los títulos que barajaba para el esperadísimo disco era 'Adele', pero la posibilidad de que se decante por 'Fame is prison' no parece tan descabellada. Ella ya optó por bautizar su debut discográfico como 'The Fame' y su EP de 2009 como 'The Fame Monster', por lo que podría tratarse de una bonita manera de continuar esa tradición o cerrar un ciclo profesional.