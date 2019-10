Justin Bieber habló con Selena Gómez sobre 'Lose You To Love Me'

Selena Gómez sorprendió a sus seguidores con el estreno de 'Lose You To Love Me' y 'Look At Her Now', canciones hechas para Justin Bieber. Como reporta la página del Canal RCN, la cantante habló con su ex sobre la primera canción y así lo confesó en una entrevista para el programa 'On Air with Ryan Seacrest'.

La canción fue escrita hace un año pero solo hasta ahora se sintió segura de sacarla, aseguró en la entrevista. Para Bieber la canción era hermosa, contó Selena en el programa. La cantante dejó claro que estas dos canciones representan el fin de un capítulo de su vida y que el resto del álbum hablan de cómo está ahora y hacia donde va.