Selena Gomez ha dejado su vida amorosa en manos de Dios

El estado sentimental de Selena Gomez se ha convertido en toda una incógnita después de que en sus nuevos sencillos (y en las entrevistas que ha concedido para promocionarlos) haya proclamado con orgullo que por fin ha dejado atrás las dinámicas tóxicas y las relaciones de codependencia que la atormentaron en el pasado.

En ese contexto, resultaba casi imposible que su visita de este martes al restaurante La Esquina de Nueva York pasara desapercibida en vista de que Samuel Krost, un joven muy conocido en la industria de la moda con quien se le atribuyó un romance entre 2015 y 2016, también se encontraba en el local.

Los rumores acerca de una posible reconciliación no tardaron en empezar a circular, pero Selena ha querido atajarlos rápidamente compartiendo un mensaje directo y contundente en sus redes sociales.

"No estoy saliendo con nadie. Llevo dos años soltera. Lo he dejado en manos de Dios, no depende de mí", ha asegurado a todos sus seguidores.

En los últimos días la cantante ha comentado en varias ocasiones que, aunque se siente preparada para comprometerse una vez más con otra persona, solo estaría dispuesta a hacerlo si encontrara a alguien muy especial que estuviera en una situación vital similar a la suya y que le aportara más facilidades que quebraderos de cabeza en su día a día.