Cardi B demuestra por qué es la reina del twerking

Recién pasó halloween y Cardi B aprovechó la oportunidad para calentar las redes como más lo sabe hacer. La rapera publicó un vídeo haciendo twerking. En las imágenes se puede ver que solo vestía un diminuto disfraz de 'Hiedra Venenosa', famoso personaje de las caricaturas de DC y enemiga de Batman.

Horas antes la cantante de 'I Like It' había publicado fotos luciendo su diminuto disfraz y hasta J Balvin le dio "me gusta" a la publicación. Cardi B cuenta con más de 52 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Recientemente participó en 'Hustlers' (Estafadoras de Wall Street), donde interpretó a una striper de Nueva York.

Ver esta publicación en Instagram BENJA BACARDI Una publicación compartida por Iamcardib (@iamcardib) el 31 de Oct de 2019 a las 8:22 PDT

Ver esta publicación en Instagram MONEY IVY 🍃🍃🍃 Una publicación compartida por Iamcardib (@iamcardib) el 31 de Oct de 2019 a las 2:56 PDT