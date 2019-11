Marbelle aclara el rumor sobre su embarazo

El pasado fin de semana aseguraron en el programa 'La Movida', del canal RCN, que Marbelle estaría en una "dulce espera" y que lo estaba manejando "en bajo perfil". Los fans de la cantante y presentadora no dudaron en felicitarla por este nuevo bebé que, supuestamente, vendría en camino.

Marbelle no se quedó callada y aseguró en 'Lo Sé Todo', programa donde es presentadora, que no está embarazada y que estuvo ausente un par de semanas por fuertes migrañas. "Mamacita, evidentemente no es cierto. Te mando un sincero y cariñoso saludo" le escribió la cantante a Violeta Bergonzi, pero no recibió respuesta.

La presentadora también aseguró que junto a su pareja, Sebastián Salazar, tienen pensado tener un hijo, pero por ahora no.