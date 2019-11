"Cuando me sienta preparada, quizás, hablaré" Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W ha vuelto a ser noticia después de que, al parecer, fuera captada dándose un beso con el cantante Pipe Bueno. En los últimos meses se le ha relacionado con el artista de música popular y los rumores crecieron después de revelarse esta muestra de cariño, entre ambos, por el programa 'La Red'.

"Si es mi novio o no es mi novio eso a la gente no le importa" aseguró la cantante en el programa. Pero Luisa también se pronunció en su cuenta de Instagram, donde activó la opción de preguntas y respondió inquietudes de sus seguidores, entre ellas una sobre Pipe Bueno.

"¿Por qué no sales a la luz con Pipe? Si hacen bonita pareja" preguntó una seguidora. Luisa no confirmó nada y aseguró que quienes deben hablar sobre eso son ellos mismos y no otra persona. "Esto hace parte de mi vida privada entonces démosle tiempo al tiempo" aseguró la influenciadora.

Esta fue la respuesta completa: