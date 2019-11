A los puños se fueron alumno y profesora en un colegio

El controversial video que le está dando la vuelta al mundo se vivió en la escuela secundaria de Lousville en Estados Unidos. Al parecer la profesora del joven, le pidió que guardara el su celular ya que estaba molestando a sus compañeros.

“Ella me dijo, guarda tu celular y yo le respondí que mi celular no estaba molestando a nadie y entonces ella me respondió que la molestaba a ella”

Después de un fuerte cruce de palabras, la profesora amenazó al estudiante con tirarlo por la ventana, seguido a esto el joven empujo a su maestra y fue ahí cuando inició la pelea con puños y empujones entre el estudiante y la docente. ¿Qué tal? Aquí tenemos el clip: