Luisa Fernanda W confirma que tiene una relación con Pipe Bueno

Han sido muchos los rumores sobre el supuesto noviazgo entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Aunque los grabaron mientras se daban un beso, la influenciadora no se había pronunciado directamente sobre el tema hasta ahora.

En su cuenta de Instagram, la famosa youtuber realizó un live donde contó detalles sobre lo que está pasando con Pipe Bueno y lo que "El hecho que me hubieraa besado con él (Pipe Bueno), no implica que tenían que decir que "ya son novios", porque en ese momento no pasaba eso. Ahora las cosas son muy diferentes" comentó en el vídeo viralizado en redes.

Luisa aseguró que aprendió a aceptar sus sentimientos y dio a entender que pronto haría un vídeo para explicar todo. A continuación las declaraciones completas de la youtuber: