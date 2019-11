Mauro Urquijo se defiende de un comentario homofóbico

El actor Mauro Urquijo ha estado varias veces en el ojo del huracán por su matrimonio con Maria Gabriela. A pesar de todo, ambos parecen amarse mucho uno al otro y así lo demuestran en sus redes sociales. Recientemente Urquijo publicó una foto donde le daba un apasionado beso a su esposa y los críticas negativas no demoraron en llegar.

Ver esta publicación en Instagram 😍😍😍😍 MI REINA DE MI CORAZÓN Una publicación compartida por Mauro Urquijo Actor (@mauro_21urquijo) el 7 de Nov de 2019 a las 5:14 PST

Un seguidor le dejó un comentario homofóbico donde le pregunta "¿No te da asco besar a otro hombre?". La pregunta no le cayó nada bien al actor e inmediatamente respondió. "Sea quien sea me respeta" escribió Mauro. Igualmente lo invitó a dejar de seguirlo si no le gustaba lo que publicaba.

Esta fue la respuesta completa:

Mauro Urquijo se salió de casillas por un comentario ofensivo pic.twitter.com/pkD5fEBVme — Chismes Colombia (@ChismesCol) November 7, 2019

Días anteriores, María Gabriela había sido grabada mientras hablaba muy cerca a otro hombre y muchos pensaron que le estaba coqueteando; sin embargo ella misma aclaró que todo fue un malentendido y que respetaba a su esposo.