Por su nueva canción, Karol G publica foto sin brasier

En este viernes de lanzamientos musicales, Karol G no se quedó atrás y lanzó 'Tusa' junto a la estrella mundial Nicki Minaj. La palabra 'Tusa, que significa despecho de forma coloquial en Colombia, fue producida por Ovy on the Drums y escrita por el mismo con la colaboración de Karol G, Nicki Minaj y Keytin.

Ver esta publicación en Instagram #TUSA ✨✨✨🦄💛 Una publicación compartida por KAROL G (@karolg) el 8 de Nov de 2019 a las 1:27 PST

A próposito de su nuevo sencillo, Karol G se robó el aliento de sus seguidores al publicar una sensual foto, sin brasier, que hace parte del vídeo musical de 'Tusa'. El video fue filmado en Los Ángeles y dirigido por Mike Ho de Cinema Giants, y nos brinda un vistazo intimo al fantástico mundo de Karol G y Nicki Minaj, donde hay diamantes rosados por todos lados, unicornios, y lujosos escenarios.