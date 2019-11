Yatra se arrepiente de su nuevo look

Yatra dejó sin palabras a muchos de sus seguidores al publicar una foto donde, al parecer, dejaba atrás el cabello largo para lucirlo más corto; un look que nunca había tenido. Los comentarios no se hicieron esperar: aunque algunos aplaudieron otros lo criticaron.

Pero el cantante, quien se encuentra en Las Vegas por los Latin Grammy, dejó a todos boquiabiertos al publicar nuevamente una foto donde se ve que el cambio de look no era real. "Me arrepentí del cambio de look entonces me “descorté” el pelo" escribió Yatra en su Instagram.

Entre los miles de comentarios, destaca el de Mau y Ricky, quienes aseguraron que "ya no se podrán hacer pasar por Yatra para levantar", esto debido al gran parecido que tenían con el pelo corto.