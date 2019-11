Nació con su cola en la cara y lo llaman "perro unicornio"

'Narwhal' es el nombre de un pequeño perro que fue rescatado de las calles de Missuri, Estados Unidos. El cachorro se ha robado las miradas y se volvió viral gracias a una malformación que tiene en su cabeza. Esto llamó la atención de los veterinarios ya que parecía "una cola".

naci con la colita en la frente 🐶



no te burles no seas gacho 🙃 pic.twitter.com/P7uVcGnuVU — Lomitos Suavecitos (@SuavesLomitos) November 14, 2019

Al perro de diez meses le realizaron varias radiografías que determinaron que no tenía huesos en la malformación. Además, la organización que rescató al perro, llamada "Mac the pitbull", escribió en su página de Facebook que esta malformación no le molesta y el cachorro se encuentra bien de salud.

A pesar de las buenas noticias, esperarán un tiempo para asegurarse de que el pequeño cachorro crezca bien para así poder ser entregado a una familia que le de mucho amor.