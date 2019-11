The Strokes y Franz Ferdinand hacen bailar al Corona Capital

Ocho años después de encabezar el festival, The Strokes volvieron al escenario principal para la 10ma edición del Corona haciendo saltar y corear como la primera vez al público, que sumó 95.000 asistentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin mucha plática, pero con mucha música, la banda de Nueva York encabezada por Julian Casablancas encendió a la multitud con “Heart in a Cage”, al iniciar su concierto el cual siguió con éxitos como “Reptilia”, “Someday”, “Hard To Explain”, “Juicebox” y “You Only Live Once”.

GettyImages / GettyImages Franz Ferdinand dio uno de los conciertos más electrizantes de la noche con “Take Me Out”, “Do You Want To”, “The Dark Of The Matinee” y “Michael”. “¡Los amo México!”, dijo Kaparanos en español. Kate Pierson de The B-52s tuvo una hipnotizante interpretación de “Roam” junto con la co-vocalista Cindy Wilson. “Por un mundo sin fronteras”, dijo Pierson tras la canción. GettyImages / GettyImages La estadounidense Cat Powers, los norirlandeses de Two Door Cinema Club y Noah Cyrus, la hermana menor de Miley Cyrus, fueron otros de los artistas que se presentaron durante el día.